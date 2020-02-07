РИАМО - 7 фев. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в Подмосковье планируют модернизировать в 2020 году, сообщила журналистам в пятницу министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Участники обсуждают совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи на территории Центрального федерального округа РФ.

«У нас 505 ФАПов, есть фельдшера, но мы хотим переформатировать ФАПы, сделать их проактивными, чтобы был реестр больных, чтобы фельдшер сопровождал пациентов, напоминал, что нужно делать. Сейчас мы ставим везде компьютеры, чтобы появилась электронная запись, чтобы там можно было получать анализы. Это задача до конца года», - сказала Стригункова.

Она отметила, что в течение 2020 года в регионе планируется заменить 13 ФАПов.