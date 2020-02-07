РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 фев. Уже 330 учащихся из городского округа Мытищи принимают участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщается на сайте администрации горокруга.

Шестого февраля в школе №31 прошли общественные обсуждения ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Итоги его выступления подвела начальник мытищинского управления образования Наталья Гречаная. На мероприятии присутствовали представители педагогической общественности.

«Губернатор говорит о качестве образования. Отмечу, что в нашем округе оно высокое. Мы не останавливаемся на достигнутом. Если в прошлом году было 65 победителей и призеров регионального этапа и 8 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, то на сегодняшний день уже 330 ребят участвуют в региональном этапе олимпиады. Согласно известным нам результатам, наши ребята из Мытищ уже взяли 51 призовое место. Все благодаря вам, уважаемые коллеги», – сказала Гречаная.

В материале добавляется, что губернатор в своем выступлении обратил внимание на важность подбора кадров. С 1 сентября помимо региональной выплаты в размере 6 тысяч рублей, которую уже получают классные руководители, будут еще выплачиваться 5 тысяч рублей по федеральной программе. Таким образом, классное руководство будет оплачиваться в размере 11 тысяч рублей. Еще одна тема – бесплатное горячее питание. С 1 сентября питанием будут обеспечены учащиеся 1-4 классов всех школ Московской области.

«В ближайшие 5 лет к построенным 433 детским садам добавится еще 155. И в числе мест размещения детских садов губернатор отметил и Мытищи. Кроме того, за 7 лет в области построено 135 школ, а в 2019 году заложили и начали строить еще 50 школ, одна из которых планируется к открытию до конца 2020 года у нас, в Мытищах», – отметила Гречаная.