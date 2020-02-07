РИАМО - 7 фев. Государственная дума намерена продвигать практику Центра управления регионом Московской области в сфере здравоохранения как современный инструмент развития, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Общественное обсуждение посвящено совершенствованию организации первичной медико-санитарной помощи на территории Центрального федерального округа.

«ЦУР - это просто потрясающая практика реализации цифровизации здравоохранения. Создан механизм обратной связи. Я вижу необходимость социальной рекламы, чтобы граждане стали активнее. Пиши в ЦУР, пиши в «Добродел» <...> — сто процентов требуется тиражирование этой практики. Уже пять субъектов попросили помощи, по словам коллег», - сказал Морозов журналистам после осмотра ЦУР.

Он добавил, что Госдума может стать площадкой для презентации этой системы.

«Сегодняшняя практика Московской области - это лидерство», — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что очень важно, что подмосковный центр управления постоянно развивается, совершенствуют свои навыки его сотрудники, оптимизируется сама система.

«Очень будет полезно обменяться мнениями по реализации программы. У нас есть, чем поделиться. ЦУР - это успешный опыт, которым мы можем поделиться с другими регионами. Мы анализируем поступающие жалобы, реорганизуем систему в случае необходимости, чтобы решать эти проблемы», - заключила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Главными задачами ЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона.