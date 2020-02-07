РИАМО - 7 фев. Государственная дума намерена продвигать практику Центра управления регионом Московской области в сфере здравоохранения как современный инструмент развития, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
В пятницу в доме правительства Московской области проходит выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Общественное обсуждение посвящено совершенствованию организации первичной медико-санитарной помощи на территории Центрального федерального округа.
«ЦУР - это просто потрясающая практика реализации цифровизации здравоохранения. Создан механизм обратной связи. Я вижу необходимость социальной рекламы, чтобы граждане стали активнее. Пиши в ЦУР, пиши в «Добродел» <...> — сто процентов требуется тиражирование этой практики. Уже пять субъектов попросили помощи, по словам коллег», - сказал Морозов журналистам после осмотра ЦУР.
Он добавил, что Госдума может стать площадкой для презентации этой системы.
Он отметил, что очень важно, что подмосковный центр управления постоянно развивается, совершенствуют свои навыки его сотрудники, оптимизируется сама система.
«Очень будет полезно обменяться мнениями по реализации программы. У нас есть, чем поделиться. ЦУР - это успешный опыт, которым мы можем поделиться с другими регионами. Мы анализируем поступающие жалобы, реорганизуем систему в случае необходимости, чтобы решать эти проблемы», - заключила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Главными задачами ЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона.
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