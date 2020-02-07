РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 фев. В подмосковных Котельниках в 2020 году по плану отремонтируют около 30 подъездов многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Программа «Мой подъезд» будет продолжена в 2020 году. Для городского округа установлен план - 27 подъездов», - говорится в сообщении.

ООО «УК Котельники» отремонтируют 13 подъездов, ООО «ЭК Акварель» - 9, АО «Корпорация Альянс» - 3, ООО «УК «Успех» - 2.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области с 2017 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Основная ее цель - сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.

В городском округе Котельники в рамках реализации этой программы отремонтировано уже 304 подъезда.