РИАМО - 7 фев. Ученые из Германии обнаружили, что есть красители, которые могут менять цвет в зависимости от влияния солнечного света, и решили попробовать нанести эту краску на линзы, чтобы человек знал, когда нужно покинуть солнце и перебраться в тень, сообщает Nation News.

Такую публикацию сделали в Advanced Optical Materials. Исследователи хотят нанести данный краситель не только на линзы, но и на браслеты, и очки.

«Владелец предмета с красителем сможет в специальном приложении отсканировать его и получить рекомендации», - говорится в материале.

В приложении обладатель линз сможет посмотреть насколько большие риски есть при дальнейшем нахождении на солнце, получить рекомендации нанести защитный крем или укрыться в тени.

В умеренной дозе нахождение на солнце полезно, так как человек получает витамин D, важный для кожи, ногтей и костей, но переизбыток может навредить здоровью - вызвать солнечный ожог и тепловой удар, поражение сетчатки глаза, увеличить риск возникновения злокачественной опухоли.