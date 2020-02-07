РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. Учитель начальных классов школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов микрорайона Климовск Юлия Долматова получила диплом финалиста областного конкурса «Любимый учитель», сообщается на сайте администрации округа.

Активное участие в конкурсе приняли более 4 тысяч подмосковных педагогов. За своих учителей проголосовали более 167 тысяч человек. На региональный этап отобрали 45 заявок из 29 муниципалитетов области.

«Честь Подольска отстаивала учитель начальных классов школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов микрорайона Климовск Юлия Долматова.Она с честью выдержала все испытания регионального конкурса и была приглашена в Москву на церемонию награждения. Удостоена диплома финалиста конкурса «Любимый учитель», – говорится в сообщении.

Московский областной конкурс «Любимый учитель» организовали при поддержке уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой.

Основная задача конкурса – привлечение внимания к опыту педагогов, которым удалось завоевать любовь учеников и доверие родителей.