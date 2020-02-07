РИАМО - 7 фев. Мероприятия по повышению безопасности на дорогах столицы намечены на 2020 год, планируется сделать более 350 островков безопасности и установить порядка 100 светофоров, сообщил журналистам заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян.

«В этом году планируется строительство более 350 островков безопасности, которые помогут отделить пешеходов от автомобилей и сделать движение по городским улицам безопаснее», - сказал Шахбазян.

По его словам, также планируется организация не менее 100 новых пешеходных переходов и модернизация старых. Более того, не менее чем на 250 пешеходных переходах установят контрастное освещение.

Он отметил, что в 2020 и последующих годах, там, где это необходимо, планируется устанавливать не менее 100 светофорных объектов ежегодно. Новые светофоры появятся на оживленных улицах, перекрестках и дорогах, где больше трех полос для движения транспорта.