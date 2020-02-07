РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Более 40 миллиардов рублей взыскали в минувшем году с должников судебные приставы Московской области, сообщил руководитель УФССП России по Московской области, главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

Заседание коллегии УФССП России по Московской области, посвященное подведению итогов служебной деятельности управления в 2019 году и задачам на 2020 год, состоялось в пятницу в конференц-зале администрации городского округа Красногорск.

«Благодаря всем принятым мерам в результате деятельности управления взыскано более 40 миллиардов рублей. Это на 4,8 миллиарда рублей больше, чем в 2018 году», - сказал Коновалов.

Он добавил, что почти на 3,8 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом увеличилась сумма, перечисленная в консолидированный бюджет. В 2019 году она составила 15,4 миллиарда рублей, из них 3,9 миллиарда рублей перечислены в бюджет Московской области.

«В среднем каждый судебный пристав Московской области в 2019 году взыскал 56 миллионов рублей», - отметил Коновалов.