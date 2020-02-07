РИАМО - 7 фев. Министерство социального развития Московской области подготовило изменения в закон, касающиеся выплаты регионального материнского капитала, так, семьи с двумя и более детьми, которые получили и не использовали маткапитал, смогут получить выплаты в течение 2 лет и использовать их на любые цели, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям предложил дать возможность семьям получить средства регионального материнского капитала по ранее выданному сертификату в течение двух лет.

«Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение 2 лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч рублей ежегодно. Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч – в 2021 году и реализовать их на любые цели при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что это станет подспорьем для многодетных семей.

«Мы понимаем, что это многодетные семьи, потому что региональный сертификат выдавался при рождении второго ребенка. Раз условием является еще хотя бы один ребенок в семье после получения этого регионального сертификата, понятно, что эта семья многодетная. Сейчас мы подготовили изменения в закон», — пояснила министр.

За рождение второго и последующего ребенка в Подмосковье региональный сертификат на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей, при этом воспользовались ими менее 30% семей.