РИАМО - 7 фев. До 24 февраля можно подать заявки на открытый набор в экспертные группы Агентства стратегических инициатив (АСИ), которые будут активно участвовать в социальной, предпринимательской и деловой жизни региона, говорится в сообщении пресс-службы АСИ.

«Экспертные группы создаются для отбора и экспертного сопровождения лидерских проектов, осуществления экспертизы инициатив в сфере социально-экономического развития субъектов РФ, формирования предложений по совершенствованию регуляторной среды и снятию барьеров, ограничивающих социально-экономическое развитие», - говорится в сообщении.

Также группы будут заниматься подготовкой предложений по совершенствованию механизмов реализации инициатив и проектов АСИ на территории регионов.

Подать заявку в рамках первого этапа отбора можно до 24 февраля по ссылке.

В состав экспертных групп предлагают войти людям, имеющим практические знания по вопросам образования, социального, городского развития, предпринимательства и технологий, а также представителям научного сообщества и некоммерческого сектора.

Группы появятся во всех регионах РФ по четырем направлениям: «Социальные проекты», «Предпринимательство и технологии», «Пространственное развитие», «Образование и кадры».

Второй этап отбора пойдет 24-28 февраля. В его рамках будет проведена оценка кандидатов на соответствие экспертным компетенциям и оценку соответствия пулом экспертов, сформированным АСИ.