РИАМО - 7 фев. Новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения дополнительно установили на участках Варшавского и Боровского шоссе, а также Ленинском и Комсомольском проспектах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Поставили еще по 57 адресам камеры фиксации нарушений. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД», – говорится в сообщении.

Комплексы установили на проблемных участках на Варшавском и Боровском шоссе, а также Ленинском, Комсомольском, Нахимовском, Волгоградском проспектах и Пятницком шоссе.

Также камеры разместили на улице Александры Монаховой, Лобачевского, Марии Ульяновой, Никулинской, Осенней, Профсоюзной, Юровской, Генерала Дорохова, Пироговской и других.