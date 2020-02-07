РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. День открытых дверей пройдет в Технологическом университете Королева 16 февраля, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела по связям со СМИ и общественностью университета Анна Клочнева.

Будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с университетом, его подразделениями и кафедрами, руководством и профессорско-преподавательским составом, узнать о правилах приема и направлениях подготовки.

«День открытых дверей в Технологическом университете состоится 16 февраля, в воскресенье. Начало дня открытых дверей - в 12:00. Приглашаем всех желающих!» - сказала Клочнева.

День открытых дверей пройдет во всех структурных подразделениях Технологического университета: в первом корпусе по адресу: улица Гагарина, дом №42 (высшее образование), в колледже космического машиностроения и технологий по адресу: улице Пионерская, дом №8 и в техникуме технологий и дизайна на улице Стадионная, дом №1.