РИАМО - 7 фев. Количество погибших в дорожных авариях на улицах столицы уменьшилось почти в два раза с 2010 года, сообщил журналистам заместитель руководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Артур Шахбазян.

«Мы понимаем, что теперь уже быстрого снижения не получится, будем работать точечно с теми категориями, которые вызывают у нас особые опасения», - сказал Шахбазян.

Он отметил, что особые опасения вызывают такси, каршеринг, мотоциклы и пешеходы, именно они чаще всего попадают в ДТП и получают ранения в авариях. По итогам 2019 года выросло количество погибших в ДТП с участием данных категорий участников дорожного движения.

«Например, в прошлом году погибло на четыре мотоциклиста больше, чем год назад, а количество погибших при ДТП с такси увеличилось на семь человек», - уточнил замруководителя ЦОДД.

По его словам, набирают обороты в городе и средства индивидуальной мобильности - самокаты. Три четверти от всех ДТП с самокатами произошло с участием детей.