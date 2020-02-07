РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В поселке Красково подмосковных Люберец 9 февраля состоится бесплатный концерт народного творчества «Перезвон талантов», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Девятого февраля в Красковском культурном центре состоится концерт народного творчества «Перезвон талантов». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Зрителей ждут лучшие номера образцовых коллективов хореографических ансамблей «Волшебная страна», «Джем» и народного коллектива «Хор русской песни».

Также гостями концерта станут творческие коллективы из Балашихи. Перед зрителями выступят коллективы КДЦ «Подмосковные вечера»: образцовый коллектив ансамбль народного танца «Веселинка», народный коллектив ансамбль русской песни «Купавы» и ансамбль «Планета детства».

Начало концерта в 12:00, вход свободный. ККЦ находится по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.