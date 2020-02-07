РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. Свыше 327 тысяч жителей Московской области ограничили в праве на выезд за пределы РФ в 2019 году, сообщил руководитель УФССП России по Московской области, главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

Заседание коллегии УФССП России по Московской области, посвященное подведению итогов служебной деятельности управления в 2019 году и задачам на 2020 год, состоялось в пятницу в конференц-зале администрации городского округа Красногорск.

«Выполняя поставленные задачи в 2019 году, судебные приставы области приостановили действие спецправ в рамках 3646 исполнительных производств. Более 327 тысячи должников ограничено в выезде за пределы Российской Федерации», - сказал Коновалов.

Он добавил, что в рамках 22 тысяч исполнительных производств было арестовано имущество на общую сумму 27,5 миллиарда рублей.

«Количество производств, в рамках которых произведен арест имущества, увеличилось почти в два раза», - отметил Коновалов.