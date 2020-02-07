РИАМО - 7 фев. Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора выпустил рекомендации по защите от заражения коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.
Кроме мытья рук и использования медицинской маски, необходимо правильно питаться, высыпаться, а дома регулярно проводить влажную уборку.
«Эксперты также советуют избегать контакта с заболевшими, чаще проветривать комнату, не трогать глаза и рот грязными руками», – отмечается в материале.
Специалисты отмечают, что вирусы живут в окружающей среде около двух часов. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, усталость, кашель, чихание, заложенность носа и насморк, боль в горле и покраснение глаз.
Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в Китае в конце 2019 года. На данный момент число заболевших составляет свыше 31 тысячи человек, от данной инфекции уже умерли более 600 человек. Свыше 1,6 тысячи пациентов выздоровели.
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