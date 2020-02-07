РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 фев. В Московской областной детской больнице можно записаться на курс детского массажа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Московской областной детской больнице в рамках дневного стационара можно записаться на курс детского массажа», – говорится в сообщении.

Детский массаж – это эффективная возможность значительно повлиять на укрепление и оздоровление малыша уже в течение первых месяцев жизни.

«В первые три месяца новорожденному массаж необходим для нормализации мышечного тонуса, активного набора веса, увеличения подвижности суставов. А уже в шесть месяцев можно приступать к общеукрепляющему массажу, который поможет укрепить мышцы спины, что способствует быстрому освоению ползания и сидения, – сказала заведующая неврологическим отделением больницы Елизавета Метелкина.

Массаж назначают для общего развития ребенка, а также при задержке формирования некоторых навыков или при наличии ортопедических или неврологических проблем.

Многопрофильное медицинское учреждение ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» оказывает важную помощь детям в рамках программы обязательного медицинского страхования. В структуре больницы предусмотрены следующие подразделения: отделение неврологии, педиатрии, психотерапии и мануальной терапии, дневной стационар, а также лечебно-диагностическое отделение, куда входят рентгеновский и физиотерапевтический кабинет, а также кабинеты функцио­нальной и ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры.

Московская областная детская больница находится по адресу: Варшавское шоссе, дом №85, вблизи деревни Бородино. Телефон для справок: 8(496)763-04-75.