РИАМО - 7 фев. Московский метрополитен намерен обратиться в органы правопорядка из-за пранка на тему коронавируса в поезде подземки, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

Ранее в Сети появился ролик, на котором два человека в костюмах химзащиты входят в вагон поезда на станции метро «Александровский сад». Они провели группу людей азиатской внешности по вагонам, а затем вышли на следующей же станции.

«Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Представители столичной подземки попросят правоохранителей найти и наказать «шутников».

В конце прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. На данный момент насчитывается более 31 тысячи заболевших, от инфекции уже умерли более 600 человек. Также свыше 1,6 тысячи пациентов выздоровели.

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