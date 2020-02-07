РИАМО - 7 фев. Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвую 44-летнюю женщину, которая совершила наезд на дорожного рабочего в районе улицы Металлургов на востоке Москвы, сообщается на сайте столичного управления Госавтоинспекции.

Женщина двигалась за рулем иномарки KIA по улице Металлургов от Новогиреевской улицы и наехала на рабочего, осуществлявшего уборку проезжей части. Мужчину госпитализировали. После этого автоледи попыталась скрыться с места ДТП и врезалась в другую машину.

«Сотрудники ГИБДД обнаружили правонарушительницу в автомобиле у подъезда дома в Саперном проезде. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также у нее не оказалось водительского удостоверения, а на момент ДТП в салоне автомобиля находился ее двухлетний ребенок», – отмечается в сообщении.

В отношении гражданки составили несколько административных протоколов.