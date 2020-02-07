РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 фев. Свыше 4,6 миллиона исполнительных производств возбудили судебные приставы Московской области в 2019 году, это на 1,5 миллиона больше, чем в 2018 году, сообщил главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

Заседание коллегии УФССП России по Московской области, посвященное подведению итогов служебной деятельности управления в 2019 году и задачам на 2020 год, состоялось в пятницу в конференц-зале администрации городского округа Красногорск.

«В прошедшем году судебными приставами возбуждено более 4,6 миллиона исполнительных производств, это на 46% или на 1,5 миллиона больше, чем в 2018 году», – сказал Коновалов.

Он отметил, что такая цифра обусловлена ростом более чем на 64% поступления актов иных органов и на 12% – судебных актов.

«Всего же в 2019 году на исполнении находилось 6,6 миллиона исполнительных производств, из которых почти 1,9 миллиона – судебные акты», – добавил Коновалов.

По его словам, в 2019 году служебная нагрузка значительно превысила показатели последних лет и достигла значения в 9,3 тысячи исполнительных производств на одного судебного пристава.

«Несмотря на столь значительную нагрузку, количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило в целом более 3,8 миллиона. Это более чем на 1 миллион больше, чем в 2018 году. В полном объеме исполнено требование 2 миллионов 372 тысяч исполнительных документов. Частично исполнено требование еще по 540 тысячам», – подчеркнул Коновалов.

Он отметил, что в ходе исполнительных действий было установлено место получения доходов более 193 тысяч должников, исполнительное производство в отношении которых в ближайшее время будет окончено фактическим исполнением.