РИАМО - 7 фев. В Подмосковье и Москве до 12 часов 8 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 12:00 8 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра до 21:00 пятницы.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

В Московском регионе 8 февраля ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица. Температура ночью составит минус 15-13 градусов, днем – минус 7-5.