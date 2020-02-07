РИАМО - 7 фев. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров ко Дню российской науки 8 февраля откроется экспозиция «В мире заблуждений», где посетители познакомятся с самыми распространенными биологическими мифами и предрассудками, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Все желающие смогут решить «семейные проблемы» ворона и вороны, увидеть своими глазами обезьян-«моржей», «найти» у лошади коленки и выяснить, действительно ли крокодилы плачут», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 12 февраля включительно.

Кроме того, состоится интерактивная игра-пазл от Дарвиновского музея «Антарктическая правда». Она будет посвящена 200-летию открытия ледяного континента.

В ходе игры посетители столкнутся с ошибочными представлениями об Антарктиде и узнают интересные факты. Поучаствовать в игре любой желающий сможет 8 февраля с 14:00 до 16:00.