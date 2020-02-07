РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 фев. Инспекторы Минэкологии остановили незаконное размещение отходов в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ночь на пятницу в ходе рейда по городскому округу Мытищи сотрудники Минэкологии и полицейские пресекли незаконный завоз отходов вблизи деревни Челобитьево, на землях ФГУП «Совхоз имени Тимирязева». Задержаны четыре единицы тяжелой техники и водители, возбуждено дело об административном правонарушении.

«Мытищи находятся у нас на особом контроле, поскольку здесь периодически предпринимаются попытки устроить незаконную свалку. Ситуация усугубилась тем, что мусор сваливали под линией электропередач. В этом году в Подмосковье уже произошла трагедия, когда во время перемещения грунтов в зоне ЛЭП рабочий погиб от электрического разряда», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель заключил с совхозом договор на вывоз мусора с незаконной свалки, но вместо транспортировки на легальные места размещения сбрасывал строительные и коммунальные отходы в другом месте.

Это не первый случай нелегального размещения мусора на сельскохозяйственных землях вблизи Челобитьева. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали совхоз на 150 тысяч рублей. Минэкологии также добилось решения суда о возмещении нарушителями 14,4 миллиона рублей ущерба, нанесенного почвам.