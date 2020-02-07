РИАМО - 7 фев. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы, выплаты также получат труженики тыла, бывшие узники нацистских концлагерей и гетто, сообщает Газета.ru.

«Произвести в апреле – мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», – говорится в тексте документа.

По 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды и приравненные к данным категориям. Аналогичную сумму выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и ветеранов.

По 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто.