РИАМО - 7 фев. Дворовые и общественные территории Московской области 6 февраля от снега убрали 16431 дворник и 1369 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В пятницу в Московской области идет небольшой снег. При ухудшении погоды привлекут дополнительных работников и технику. Приоритет при уборке от снега отдается тротуарам, дворам, внутриквартальным проездам, детским и спортивным площадкам. За прошедшие сутки в регионе от снега и наледи очистили 26,67 миллиона квадратных метра территории.

«Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными материалами. За прошедшие сутки обработано реагентами 33,13 миллиона квадратных метров. В каждом муниципалитете организовано место складирования снега. Вывезено снега - 3306 кубических метров», - говорится в сообщении.

Вся информация об уборке территорий региона собирается в Центре управления регионом, где работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин напомнил, что с 16 ноября запущено мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов региона.

Суть приложения заключается в том, что в снегопады там появляется задание на уборку, которое создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото до начала уборки и после, сотрудник ЦУР проверяет выполнение.