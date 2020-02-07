РИАМО - 7 фев. В Москве открылась вторая Международная конференция открытого конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный Джем, она проходит на площадке Аптекарского огорода МГУ, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В конференции приняли участие более 10 российских и мировых мастеров ландшафтного дизайна. Также в конференции поучаствуют молодые дизайнеры и те, кто интересуется вопросами преображения городского пространства. Всего в качестве слушателей на конференцию зарегистрировались более 500 горожан.

«Конференция в Аптекарском огороде – мероприятие уникальное. Где еще можно узнать все самые современные тенденции ландшафтной архитектуры, о которых расскажут победители Chelsea Flower Show, знаменитые дизайнеры, чьи работы украшают крупнейшие мегаполисы, а также преподаватели, которые ведут курсы ландшафтного и садового дизайна в самых престижных вузах», – отмечается в материале.

В пятницу основной темой конференции станут выставочные сады и их возможностей улучшать городскую среду. 8 февраля на конференции выступит ландшафтный архитектор Джим Фогарти из Австралии, который является обладателем более чем 30 престижных наград в области дизайн.

В финале конференции 9 февраля будет обсуждаться использование ландшафтных средств для решения проблем светового и шумового загрязнения, восстановления физического и психологического здоровья горожан. Кроме того, будет затронута проблематика осознанного потребления и возобновляемости природных ресурсов.