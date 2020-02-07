РИАМО - 7 фев. Процедуру приема иностранцев в гражданство РФ планируют существенно упростить, его можно будет получить, не отказываясь от иностранного, пишет газета «Коммерсант».

В правительстве РФ ведется работа над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства. Перед группой, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан – от 5 до 10 миллионов.

«Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства», – говорится в статье.

Также предполагается, что иностранным гражданам не нужно будет подтверждать легальный источник дохода.

Работа над законопроектом уже завершается: его направят на рассмотрение в Госдуму после согласования с администрацией президента.

Всего в 2019 году российское гражданство оформили около полумиллиона иностранцев. В большинстве случаев это украинцы, таджики и армяне.