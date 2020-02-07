РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Собственник земли возле деревни Боборыкино в Подольске установил вагончик с охранниками, чтобы предотвратить несанкционированный сброс мусора, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Стрелковский Елена Долгих.

«Возле деревни Боборыкино находится земля сельхозназначения, у нее есть владелец. Так как неоднократно водители грузовиков здесь сбрасывали мусор, владелец решил установить пост с охранниками», - сказала Долгих.

По ее словам, охранники живут в вагончике, куда недавно провели электричество. Все документы и разрешения у собственника есть.