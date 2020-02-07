РИАМО - 7 фев. Следователи выясняют причастность 42-летнего мужчины, задержанного по подозрению в совершении насильственных действия сексуального характера, к другим преступлениям, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 21 января 2020 года мужчина, находясь на детской площадке, расположенной на территории Коптевского района города Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», - сказала Иванова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Его задержали в Дмитрове и доставили в Москву. На допросе он признался, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей.

Следователи продолжают работу по делу. Также проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

«Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данного молодого человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию», - добавила Иванова.

Обратиться в органы правопорядка можно по телефонам: 8 (495) 690-44-51 - дежурная служба ГСУ СК России по Москве; 8 (495) 601-00-08, 8 (495) 601-00-09, 8 (495) 601-00-10 - УВД по Северному АО ГУ МВД России по столице.