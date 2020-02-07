РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в рамках профилактической акции «Безопасность перехода» раздали водителям листовки с призывом соблюдать ПДД, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники Люберецкой ГИБДД провели акцию «Безопасность перехода», направленную на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Автоинспекторы раздавали водителям листовки с призывами соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам», - говорится в сообщении.

Также водителей призвали пропускать пешеходов, переходящих дорогу по пешеходным переходам, и быть очень внимательными при проезде мимо идущих по обочине дороги людей.

Пешеходам инспекторы рекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток, переходить дорогу в зоне пешеходных переходов, а по обочине двигаться в один ряд во встречном направлении движения автомобилей.