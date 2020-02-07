РИАМО - 7 фев. Народного артиста России Валерия Гаркалина доставили в московскую больницу из-за осложнения состояния здоровья, сообщает РЕН ТВ.

«У 65-летнего народного артиста началась одышка, когда он отдыхал у себя дома. Врачи диагностировали у него пневмонию. Актера поместят в стационар», - говорится в сообщении.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года. Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный педагог и профессор РАТИ сыграл роли во множестве спектаклей и фильмов, среди которых «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша» и других.