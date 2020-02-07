РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В Люберцах 8 февраля состоится первенство Московской области по мини-футболу, соревнования пройдут в ФОК «Люберецкий», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий». Игры пройдут среди футбольных команд ФСШ «Звезда» Люберцы и СШ №1 Солнечногорск. В 14:00 на стадионе встретятся ребята 2009 года рождения, в 15:00 - футболисты 2006 года рождения», - говорится в сообщении.

ФОК «Люберецкий» находится по адресу: улица 8 Марта, дом №6А.