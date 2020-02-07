РИАМО - 7 фев. Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Стюардесса авиакомпании Fly Airlines Альбина Мухамедзянова была найдена задушенной 10 июля 2019 года в отеле Vnukovo Village. Девушка вернулась из китайского Хайнаня и до следующего рейса вселилась в номер гостиницы вместе с молодым человеком по имени Никита. Утром мужчина «продлил» номер и ушел. Около 07:30 уборщица обнаружила тело девушки в ванной.

«Следственными органами <…> завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сказала Иванова.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину и заявил, что совершил убийство по неосторожности, а причиной стала ревность.

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