РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 7 фев. Госфильмофонд в Домодедове отреставрирует фильм 1943 года «Радуга» режиссера Марка Донского к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте Госфильмофонда России.

«Госфильмофонд России начал реставрацию фильма «Радуга» 1943 года режиссера Марка Донского. Работа будет закончена к знаковой дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

В основу фильма легла повесть польской писательницы Ванды Василевской, которая написала ее под впечатлением от необычного природного явления – радуги, которую можно было наблюдать зимой 1941-1942 годов на оккупированной немцами Украине.

В центре сюжета партизанка, которой пришлось вытерпеть ужасные муки, но которая так и не выдала своих товарищей.

«Режиссер Марк Донской получил за фильм Сталинскую премию. «Радуга» была отмечена главным призом ассоциации кинокритиков США, высшей премией газеты Daily News «За лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года» и призом Национального совета кинообозревателей США», - добавляется в сообщении.

Показ «Радуги» состоится на XXIII фестивале архивного кино «Белые Столбы».

Госфильмофонд России находится по адресу: город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, проспект Госфильмофонда, дом №5.