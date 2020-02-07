РИАМО - 7 фев. Полицейские МО МВД России «Павлово-Посадский» задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник взял в аренду автомобиль иностранного производства, подделал необходимый пакет документов и продал транспортное средство в один из автосалонов Орехово-Зуевского округа. После чего перестал выходить на связь с арендодателем, который обнаружил в сети Интернет информацию о продаже его машины. Ущерб составил 450 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Автомобиль был изъят и возвращен владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурант дела арестован.