РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Подольский лицеист стал победителем конкурса художественного слова «На берегу Лопасни» в Чехове, посвященном Дню памяти великого поэта Александра Пушкина, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в горокруге Чехов прошел традиционный конкурс художественного слова «На берегу Лопасни», посвященный Дню памяти Александра Пушкина. В конкурсе участвовали не только школьники и студенты средних специальных и высших учебных заведений Чехова, но и представители образовательных учреждений южного региона Подмосковья.

«Решением жюри победителей конкурса стало два: студент Чеховского техникума Дмитрий Цаплин и ученик лицея №23 Подольска Сергей Гончаренко», - говорится в сообщении.

В усадебном доме, где когда-то жили потомки великого поэта, звучали стихи в исполнении учащихся Подольска, Пущина и Серпухова.