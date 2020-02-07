РИАМО - 7 фев. На конец 2019 года в Москве насчитывалось 32 тысячи автомобилей каршеринга, в 2020 году появится еще от 3 до 5 тысяч новых машин, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы проводим регулярные встречи с компаниями, которые оказывают услуги краткосрочной аренды, и не просто просим, а требуем ужесточить контроль за тем, кому предоставляется машина», - сказал Ликсутов в интервью газете «Известия».

Он отметил, что расхожее мнение о том, что машины каршеринга чаще попадают в ДТП, не соответствует действительности. Однако есть случаи, которые требуют особого внимания.

«Недопустимо, чтобы человек, лишенный прав за грубые нарушения ПДД, который ранее садился за руль пьяным и лишился за это права управления автомобилем, садился в машину каршеринга под чужим аккаунтом», - подчеркнул заммэра.

По словам Ликсутова, правоохранители должны пресекать такие нарушения, а наказание за них должны быть вплоть до уголовных, ведь такие водители создают угрозу безопасности дорожного движения.

Также он отметил, что правоохранители отслеживают и оперативно реагируют на попытки продать аккаунты в сервисах каршеринга.