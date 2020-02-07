РИАМО - 7 фев. ООО ЧОО «КСП-Визма» признали недобросовестным поставщиком из-за нарушений условий контракта по охране объекта недвижимости в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело сведения, представленные министерством имущественных отношений Подмосковья. Так, с компанией заключили контракт на оказание услуг по охране объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области и расположенного по адресу: Яхрома, улица Поселковая, дом 35.

«В связи с нарушением ООО ЧОО «КСП-Визма» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Компания на заседании комиссии Московского областного УФАС России не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ЧОО «КСП-Визма» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.