РИАМО - 7 фев. Систему, которая позволит контролировать работу таксистов, планируют внедрить в столице в этом году, она позволит ограничивать доступ к заказам водителей, отработавших более восьми часов в день, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, некоторые водители трудятся сверх нормы, по 18-20 часов, подвергая пассажиров опасности, ведь человеческий организм не может столько работать.

«Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение», - сказал Ликсутов в интервью газете «Известия».

Это будет специализированное городское программное обеспечение (ПО), через шлюз агрегаторы будут подключать таксистов. Это позволит контролировать реальное время работы каждого водителя, при этом не осложнив работу самих агрегаторов такси.

При этом система предоставит и другие возможности. Например, с ее помощью полицейские смогут узнавать, кто управляет такси или машиной каршеринга. Это важно, иногда с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой.

«Есть случаи, когда водителя такси лишают прав, а он продолжает управлять транспортным средством, полагаясь на авось. Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки», - отметил Ликсутов.

По его словам, система очень большая, ее внедрение требует времени на тесты и доработку.