РИАМО - 7 фев. За минувшие сутки свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники убрали и обработали противогололедными материалами 35,5 тысячи километров дорог в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В первую очередь рабочие обрабатывали вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, подъезды к социально значимым объектам Подмосковья. Кроме того, особое внимание уделялась искусственным сооружениям, крутым поворотам, подъемам и спускам на дорогах.

«Наибольший объем работ на муниципальной дорожной сети выполнен в городском округе Солнечногорск, где обработали и очистили 888 километров местных дорог, также большой объем работ произведен на территории Коломенского округа (768 километров) и городского округа Балашиха (619 километров)», - говорится в сообщении.

Свыше 4,9 тысячи километров дорог регионального значения очистили обработали против гооледицы в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве. Также более 3,4 тысячи километров – в городских округах Домодедово, Серпухов Чехов, Подольск, Пущино, Протвино и Ленинский.

В пятницу на территории Московской области температура опустится до минус 10 градусов, ветер будет дуть северо-западный до 6-7 метров в секунду. В регионе ожидается снег и гололедица. К вечеру прогнозируется резкое понижение температуры до минус 17 градусов.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и ГИБДД Подмосковья напоминает водителям о неукоснительном соблюдении скоростного режима! При отрицательных температурах возможен рост дорожно-транспортных происшествий», - уточняется в материале.

Водителям посоветовали выбирать маршруты и заранее планировать свои поездки, движение вечером в пятницу в Подмосковье может быть затруднено.