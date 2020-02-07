РИАМО - 7 фев. Московским областным УФАС России в отношении ООО «МСЛ Консалтинг Групп» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму свыше 249 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «МСЛ Консалтинг Групп», ООО «Астра» и ООО «Спектр» из-за заключения устного картельного соглашения, из-за которого поддерживались цены на электронных аукционах, проводимых ГУ МВД России по Московской области и ГСУ СК России по региону.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности», - говорится в сообщении.