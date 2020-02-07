РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 фев. На кргулом столе в Балашихе предпринимателям расскажут об инвестиционном налоговом вычете, мероприятие пройдет на базе одного из предприятий городского округа в рамках реализации Мособлдумой основных положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов.

6 февраля Ефимов провел рабочую встречу с председателем союза Балашихинской торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолием Шестаковым. В состав ТПП входит более 200 больших и малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Бизнес Балашихи заинтересован в притоке новых инвестиций.

«Одним из механизмов привлечения средств в модернизацию и реконструкцию предприятий может стать закон Московской области «Об инвестиционном налоговом вычете», принятый в прошлом году в Подмосковье. Об инвествычете в своем обращении Федеральному Собранию говорил и президент России Владимир Путин», - сказал Ефимов.

Он добавил, что совместно с ТПП Балашихи в ближайшее время они проведут круглый стол, где расскажут о тонкостях применения закона, ответят на вопросы предпринимателей.

По словам Ефимова, для Подмосковья важен рост и укрупнение местного бизнеса, который не только формирует областной и местные бюджеты, но и создает рабочие места в муниципалитетах. Дополнительные поступления бюджета Московской области в 2020 году могут составить порядка 5 миллиардов рублей за счет положительного эффекта от привлечения в экономику региона новых инвестиций.

Законом «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области» предлагается на территории региона предоставлять организациям для отдельных видов экономической деятельности право применения инвестиционного налогового вычета в размере 90% с установлением размера ставки налога на прибыль организаций, используемой для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, в 10%, подлежащих зачислению в бюджет Подмосковья.