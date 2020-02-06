РИАМО - 6 фев. Проблемы с работой освещения возникли на некоторых станциях Московского центрального кольца (МЦК), сбой в работе электроснабжения восстановили, на график поездов ситуация на повлияла, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Вечером в четверг погас свет на некоторых станциях из-за проблем с электроснабжением.

«Возобновлена работа освещения на станциях МЦК. Сейчас оперативно возобновляется работа эскалаторов и лифтов. Приносим пассажирам свои извинения», - говорится в сообщении.

Во время сбоя для обеспечения движения поездов задействовали резервные мощности. На график «Ласточек» ситуация не повлияла. Причина инцидента на данный момент выясняется.

По данным пресс-службы Московского метрополитена, свет отключался на станциях «Окружная», «Лихоборы», «Владыкино», «Белокаменная» и «Автозаводская».