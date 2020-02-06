РИАМО - 6 фев. Югославско-сербский актер Гойко Митич стал первым иностранным актером - обладателем специального приза подмосковного фестиваля «17 мгновений» «Кумир поколений», передает корреспондент РИАМО.

IV международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» проходит в Павловском Посаде до 9 февраля.

«Хотим вручить вам (Митичу - ред.) одну из главных наград нашего кинофестиваля. Это приз «Кумир поколений». Вы первый иностранный актер, который получает этот приз», - сказала президент фестиваля Анна Тихонова на церемонии открытия во Дворце культуры «Павлово-Покровский».

Она также отметила, что данный приз вручается не просто за одну роль, а за яркую жизнь в кино тем актерам, за которыми идут поколения.

Митич известен российскому зрителю по фильму 1967 года «Чингачгук - Большой Змей», принесшим ему признание во всей Восточной Европе.

«Миллион мальчишек играли в индейцев. <...> Из них выросли настоящие мужчины», - отметила Тихонова.

79-летний актер и сегодня продолжает сниматься в кино. В 2019 году он сыграл роль в боевике режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж».

«Дорогие друзья, спасибо, что пригласили меня на этот кинофестиваль. Знаете, почему я здесь? Я хочу возвратить ваше детство! Желаю большого успеха кинофестивалю», - сказал Митич.

На кинофестивале «17 мгновений» зрителей ждут ретроспективные показы фильмов с народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым. Кроме того, гости посмотрят документальные картины и конкурсные работы участников фестиваля.