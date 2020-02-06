РИАМО - 6 фев. В столице создается обновленная сеть мониторинга оползневого склона Воробьевых гор, ее планируют реализовать за 2020-2021 годы, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосэкомониторинг».

На сегодняшний день склон Воробьевых гор представляет собой крупный оползневой массив: размеры оползневого участка составляют 4,5 километра в длину и 400 метров в ширину. При этом глубина оползня достигает 80 метров, а общая масса смещающихся грунтов ориентировочно составляет 60 миллионов тонн.

«Сеть высокоточного мониторинга оползневого процесса на участке Воробьевы горы спроектирована с применением новейших технологий, а также учетом отечественного и мирового опыта наблюдений за оползнями. Программа будет реализовываться в течение двух лет – с 2020 по 2021 годы», – говорится в сообщении.

Создаваемая сеть будет состоять из 331 наблюдательного пункта – скважины, геодезические реперы, датчики. Она позволит в автоматическом режиме регистрировать смещения грунтов на поверхности склона и глубинах до 80 метров, учитывать изменения уровня подземных вод и напряжения в грунтах.

Современные технологии сбора и передачи данных позволят повысить точность и частоту передачи исходных показателей, а также получать обобщающий вывод о текущей и прогнозируемой устойчивости склона в режиме реального времени.

При этом можно будет получить необходимый объем данных для проектирования противооползневых мероприятий. По мере получения данных информация будет направляться в проектные организации для планирования и реализации мер инженерной защиты склона.