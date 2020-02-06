РИАМО - 6 фев. С момента запуска трех новых онлайн-сервисов в сфере градостроительства Подмосковья в мае прошлого года, к ним обратились уже порядка 230 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Председатель комитета Владислав Гордиенко отметил, что в рамках работы по цифровизации градостроительного блока Подмосковья в прошлом году для жителей региона и представителей бизнеса было реализовано три онлайн сервиса: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ».

«Ресурсы позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, не выходя из дома. С мая прошло года к сервисам обратились порядка 230 тысяч раз, они продолжают набирать популярность», – сказал Гордиенко.

Он уточнил, что самым востребованным стал сервис «Градпроработка онлайн», на его долю пришлось более 80% запросов, больше всего запросов к данному сервису было из Раменского, Чехова, Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов.

На втором месте по запросам – сервис «Стройка рядом с домом».

На сегодняшний день отмечается положительный эффект от работы градостроительных онлайн ресурсов: жителям и представителям бизнеса не приходится тратить время на запросы и очную подачу заявлений в профильные ведомства, проще узнать интересующую информацию онлайн, кроме того, количество официальных обращений граждан по направлениям работы сервисов сократилось в три раза.