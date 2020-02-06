РИАМО - 6 фев. Столица стала восьмой в топе городов России, жители которых активно обсуждают новый коронавирус из Китая, говорится в сообщении пресс-службы соцсети «Одноклассники».

«Появление нового вируса стало событием в медиа и трендом обсуждения в социальных сетях. Не стали исключением и пользователи ОК, которые всегда живо реагируют на актуальные события и обсуждают их со своими друзьями и близкими в соцсети», – говорится в сообщении.

В соцсети пользователи упомянули коронавирус 80 тысяч раз за неделю. А общее число публикаций, комментариев, «классов» и репостов о новом китайском вирусе за последнюю неделю превысило 1 миллион.

Активнее всего новый патоген обсуждали жители Дальнего Востока и Забайкалья: Владивосток, Чита, Благовещенск, Хабаровск. Затем идет Воронеж, Саратов, Челябинск, Москва, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Обсуждение коронавируса в России приобрело массовый характер, поэтому суммарное число публикаций в ОК соответствует размерам регионов и активности пользователей в них. В пятерку лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Ростовская и Челябинская области», – уточняется в материале.

Пользователи соцсети также активно делятся друг с другом информацией о способах защиты от заболевания. Одним из самых популярных визуальных материалов стал пост с инфографикой о мерах профилактики, который запустил Минздрав РФ. Его посмотрели свыше 3 миллионов человек.

Вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в Китае в конце 2019 года. На данный момент число заболевших составляет свыше 28 тысяч человек, от данной инфекции уже умерли более 500 человек.