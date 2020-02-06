РИАМО - 6 фев. Свыше 150 предпринимателей поучаствовали во встрече с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым в Ногинске, они осудили вопросы получения субсидий и взаимодействия с Росреестром, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Встречи Хромова с бизнес-сообществом проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В четверг прошло двухчасовое общение с предпринимателями Богородского городского округа и соседних городов.

«Участниками встречи стали почти 150 представителей бизнеса, зампреду удалось ответить на 20 вопросов. Бизнесмены обращались за поддержкой в получении разрешительной документации, взаимодействия с Росреестром, консультировались о получении субсидий и льгот», – говорится в сообщении.

По словам Хромова, вместе с коллегами из министерства инвестиций и инноваций на встрече он постарался ответить на все на обращения бизнесменов.

«Также все вопросы будут внесены в специальную электронную базу. Она поможет решить проблему предпринимателя, если она связана с действиями того, или иного государственного органа. Такая маршутизация нам поможет более оперативно реагировать на запросы бизнеса», – отметил зампред.

Он напомнил, что горячая линия для бизнеса с коротким номером «0150» принимает обращения по будням с 09:00 до 18:00. В нерабочее время обращение и свои контакты можно направить по электронной почте 0150@mosreg.ru, после чего с заявителем свяжутся специалисты министерства инвестиций и инноваций Подмсоковья.

Следующая встреча Хромова с представителями с бизнес-сообщества пройдет 14 февраля в Электрогорске.