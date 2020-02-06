РИАМО - 6 фев. Историк моды и ведущий ТВ-передачи «Модный приговор» Александр Васильев отметил, что в нашей стране мало красивых мужчин из-за сталинских репрессий, сообщает Газета.ru.

Васильев согласился с ранее высказанным мнением французского модельера Жана-Поля Готье о красивых мужчинах в России.

«Он абсолютно прав. У нас плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий. Красивых мужчин просто искоренили, а ведь красота тоже передается генетически. Женщины в России более красивые, чем мужчины. Это знают все. Ничего в этом плохого нет», – отметил Васильев.

По его мнению, у российских мужчин есть достоинства, к примеру, трудолюбие и спортивное телосложение. А данные качества нравятся многим представительницам прекрасного пола.

При этом историк отметил, что в зарубежных домах моды очень много русских манекенщиц, однако представителей мужского пола практически нет.

Он добавил, что самые красивые мужчины проживают в странах, где не было уничтожения генофонда – Бразилии, США, Италии и Турции.