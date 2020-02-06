РИАМО - 6 фев. Корпорация развития Московской области планирует привлечь пять инвесторов в индустриальный парк «Есипово», который расположен в городском округе Солнечногорск в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области.

«Планируется, что новые резиденты создадут 919 рабочих мест и инвестируют 7,75 миллиона рублей. К возможным форматам для резидентов относятся аренда или выкуп земельного участка», – говорится в сообщении.

Парк «Есипово» находится в 54 километрах от Москвы. Он был основан в 2015 году. Сегодня там расположено шесть резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более 20,5 миллиона рублей, компании создадут почти 3 тысячи рабочих мест.

Также автомобильный кластер начал развиваться в «Есипово». В апреле прошлого года здесь открылся завод Mercedes, который строился менее двух лет. К 2026 году общий объем инвестиций в завод составит около 20 миллиардов рублей.

Корпорация планирует продолжать развивать автомобильную промышленность в регионе, привлекая автопроизводителей в индустриальный парк. Для резидентов «Есипово» действует три вида мер господдержки: налоговые льготы, субсидии, льготные займы.

«К 2025 году КРМО планирует разместить в индустриальном парке 25 резидентов. Полезная площадь парка составляет 201 гектар: 116 гектаров уже занято резидентами, а 85 гектаров свободны для новых производств», – сказал заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.